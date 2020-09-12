الديوان الأميري في الكويت يصدر بيانا رسميا بخصوص خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح

السبت 12 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 791

أوضح الديوان الأميري الكويتي أن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

ودعا الديوان الأميري الجميع لتحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سمو الأمير، من مصادرها الرسمية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر غادر بلاده في 23 يوليو، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.