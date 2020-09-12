شاهد.. الاعلان الترويجي الأول لمسلسل عثمان الموسم 2 (مترجم) وهل تم تحديد موعد أول حلقة؟

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الاعلان الترويجي الاول (مترجم)لـ مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني ..
-لم يتم تحديد موعد اول حلقة وتم الاكتفاء بكلمة قريباً