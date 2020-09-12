لأول مرة.. مظاهرة غاضبة في ميدان السبعين بصنعاء

السبت 12 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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تظاهر المئات من المواطنين في ميدان السبعين بصنعاء اليوم السبت للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله الأغبري.

وردد المحتجون شعارات منددة بالجريمة البشعة في حق الشاب الأغبري، الذي قتل وعذب بطريقة وحشية نفذها خمسة أشخاص في صنعاء .

كما خرجت مسيرة أخرى نسائية في العاصمة صنعاء تطالب بالقصاص من قتلة الاغبري.

ورفعت المشاركات في المسيرة شعارات وصور الاغبري تطالب السلطات القضائية بسرعة البت في جريمة الاغبري وتنفيذ حكم الاعدام بحق القتلة.

شاهد أول ظهور لقتلة الشاب عبدالله الأغبري

وكشف مقطع مصور، تناوب خمسة متهمين على تعذيبه بأساليب وحشية في محل لبيع الهواتف لمدة ست ساعات حتى فارق الحياة، قبل أن يلجأوا إلى قطع شرايينه للإيهام بانتحاره.