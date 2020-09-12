الجيش الوطني يسيطر على مركز قيادة المليشيات الحوثية بالجوف

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أعلنت قوات الجيش الوطني، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.
وقال الموقع الرسمي للجيش ، ان الجيش الوطني يواصل ملاحقة فلول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار.
وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مركز قيادة الميليشيا وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها، في الجبهة ذاتها، إثر عملية نوعية نفذها الجيش مسنودا برجال القبائل.
وأسفرت العملية كذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.
وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود وكبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.
وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في هذه المواجهات، حيث نشر مركز سبأ الإعلامي، مساء الجمعة، مقطع فيديو للآليات و الأطقم الحوثية التي تم تدميرها بمن عليها في جبهتي الصبايغ والنضود، شرق