غارات مكثفة لطيران التحالف العربي على صنعاء

السبت 12 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شن طيران التحالف العربي، اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على أهداف "للمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وأفاد مصادر عسكرية " بأن طيران التحالف نفذ نحو 8 غارات على مواقع ومنشآت لـ "لمليشيات " شرق وشمال وجنوب العاصمة، بينها 6 غارات استهدفت مقر دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان شرقي العاصمة.

وأضاف أن طائرات التحالف تنفذ تحليقا مكثفا في سماء العاصمة صنعاء وإن التحالف شن هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على هدفين في العاصمة صنعاء.

وأضافوا أن مقاتلات التحالف شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.

وقال المتحدث وضاح الدبيش إن التحالف استهدف اجتماعا للقيادات الرفيعة‬⁩ بجماعة الحوثي في المعسكر.

وتأتي الغارات الجوية للتحالف العربي، بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله، قصف "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار و4 طائرات مسيرة "صماد 3".