تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في الضالع

السبت 12 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اندلعت، مواجهات بين القوات المسلحة والمليشيات "الحوثي"، في محافظة الضالع .

وقالت مصادر عسكرية ل" مأرب برس" إن مليشيات الحوثي شنت مساء اليوم، هجوما واسعا على مواقع لقوات الجيش الوطني في ثلاثة قطاعات غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وأضاف أن مقاتلي "المليشيات " حاولوا التقدم والسيطرة على مواقع عسكرية متقدمة في قطاعات صبيرة - الجب، والفاخر وهجار- باب غلق، مستخدمين مختلف الأسلحة بينها ثقيلة.

ووفقا للمصدر، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من كسر هجوم "للمليشيات الحوثي " عقب مواجهات عنيفة استمرت نحو ثلاث ساعات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وأعلن الجيش الوطني الاثنين الماضي، مقتل 13 من "المليشيات الحوثي" وجرح 20 آخرين من عناصرها، في أثناء محاولة تسلل نفذتها الجماعة باتجاه مواقع في القطاع الغربي لجبهة مريس في مديرية قعطبة شمالي الضالع، وذلك بعد أيام من إحباط هجوم واسع شنته على مواقع في الجبهة ذاتها.

وسيطرت القوات الحكومية، في 22 آب/ أغسطس الماضي، إثر عملية واسعة، على قريتي الزيلة والقهرة وموقعي الخزان والسبعة وغيرهما شمال وغرب منطقة مريس شمالي الضالع، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري".