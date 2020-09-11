مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تعتقل مسؤولا في الحكومة ”الشرعية“

الجمعة 11 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، بأن مليشيا ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتيا، اعتقلت مسؤولا بمحافظة أرخبيل سقطرى ( شرقي اليمن).

وقالت المصادر ان مليشيا المجلس الانتقالي اعتقلت المدير العام لمكتب الثقافة في مديرية قلنسية، أحمد حديد بامقد، بسبب مشاركته في التظاهرة الرافضة لسيطرة المجلس على الجزيرة، الإثنين الماضي.

والأربعاء، شنت قوات الانتقالي، حملات اعتقال طالت 3 مسؤولين في السلطة المحلية بسقطرى (جنوب شرق)، ضمن قائمة تضم 14 شخصا بينهم ناشطون نظموا تظاهرة الإثنين الماضي شارك فيها مئات المواطنين ضد استمرار سيطرة الانتقالي على المحافظة.

في الأسابيع الأخيرة ارتفعت بسقطرى وتيرة التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لسيطرة الانتقالي على الجزيرة التي تحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي.