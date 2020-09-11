محامي يكشف عن عقوبات مخيفة في القانون السعودي بحق الزوج الذي يطلع على مراسلات زوجته واتصالاتها موقع استخباراتي يكشف عن انقسامات داخل المجلس الانتقالي السفير البريطاني يسخر بطريقته من ناطق الحوثيين ويكشف عن اتفاق بين المليشيات والامم المتحدة تفاصيل الكارثة الحقيقة.... الأمم المتحدة تعلن إغلاق 70 بالمئة من برامج الصحة الإنجابية باليمن لهذا السبب بعد ساعات من وصوله لقيادة المعارك جنوب مأرب.. اللواء ”بحيبح“ يزف البشرى ويكشف حقيقة انتصارات الحوثي في ”ماهلية“ و”رحبة“ ويوجه رسالة قوية لقبائل ”مراد“ ويؤكد: ”الآن نطارد المليشيا وهي منسحبة هاربة“ الريال يواصل انهياره الغير مسبوق والبنك المركزي يعلن عن إجراءات لوقف الإنهيار.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن وإجراءات البنك رسالة عاجلة من أعضاء البرلمان الى الرئيس ”هادي“ وقيادات ”الشرعية“ تطالبهم بسرعة العودة إلى أرض الوطن والغاء اتفاق ”استوكهولم“ قائد عسكري رفيع يصل على رأس قوة عسكرية كبيرة لقيادة المعارك جنوب مأرب كمين محكم في مأرب يحصد عشرات الحوثيين والطيران يتدخل في ماهلية مظاهرات غاضبة في صنعاء وتعز
كشف المحامي نايف آل منسي، أن تفتيش جوال الزوجة والاطلاع على مراسلاتها واتصالاتها من الأمور المحرمة التي نص عليها نظام الجرائم في السعودية.
وأوضح أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة ورد في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، والتي نصت على أن التنصت على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ممنوع ومجرم نظاما.
وأضاف المحامي في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" السعودية، أن العقوبة تتضمن الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال في حال ثبوت الجرم. وأشار إلى أنه بالنسبة للأولاد فإن التنصت على أجهزتهم يعد جريمة في حال بلوغهم السن الأهلية الشرعية، وأما إذا كانوا ما زالوا دون سن الأهلية فإنهم يخضعون للوالد لعدم وجود أهلية مستقلة لهم