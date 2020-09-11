موقع استخباراتي يكشف عن انقسامات داخل المجلس الانتقالي

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قال موقع "انتلجينس" الاستخباراتي، إن وفدا من المخابرات الإسرائيلية والإماراتية وصل إلى جزيرة سقطرى، فيما لم يحدد الموقع الزمن الذي وصلا فيه.
وكانت تقارير إعلامية قالت في وقت سابق، إن الوفد المشترك يعمل على إنشاء قواعد استخباراتية في الجزيرة.
وكشف الموقع عن انقسامات داخل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بشأن الوجود الإماراتي الإسرائيلي في جزيرة سقطرى، لكنه لم يخرج إلى العلن حتى الآن.
وفرضت الإمارات سيطرتها على الجزيرة عبر المجلس الانتقالي الموالي لها في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وأجبرت المحافظ رمزي محروس على المغادرة.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة الشرعية حول هذه الأخبار، وتلتزم الصمت وتكتفي بالمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على إنهاء الانقلاب بعدن.
وفي 13 أغسطس (آب) الماضي أعلن عن تطبيع العلاقة بين الإمارات وإسرائيل بشكل كامل، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية، بعد تطبيع مصر عام 1979 والأردن عام 1994، الموقعتين سلام مع إسرائيل.