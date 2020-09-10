رسالة عاجلة من أعضاء البرلمان الى الرئيس ”هادي“ وقيادات ”الشرعية“ تطالبهم بسرعة العودة إلى أرض الوطن والغاء اتفاق ”استوكهولم“

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه أعضاء في مجلس النواب، الخميس 10 سبتمبر/أيلول، رسالة إلى رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، يدعونهم فيها إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم والعودة إلى داخل اليمن لقيادة معركة تحرير الحديدة وبقية المحافظات اليمنية.

وفي الرسالة الموقعة من 28 نائباً في البرلمان خاطب الموقعون قيادات الشرعية المقيمين في الخارج بالقول: "تعلمون جميعاً ما وصل إليه حال البلاد في ظل عبث الميليشيات الحوثية المجرمة وكذا عدم تواجد رئاسة الجمهورية ورئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يكونوا جميعهم متواجدين على أرض الجمهورية ليقفوا صفاً واحداً مع كل أبناء اليمن المناضلين والصامدين في وجه الميليشيات الحوثية الباغية".

وطالب النواب، بسرعة عودة رئيس الجمهورية ونائبه، وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة، إلى داخل اليمن.

كما طالبوا بإلغاء اتفاق "ستوكهولم" والبدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية المدن، والعمل على استكمال تحرير بقية المحافظات من مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران.

نص الرسالة الموجهة من أعضاء مجلس النواب:

الأخ المشير/ عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

الأخ الفريق/ علي محسن

نائب رئيس الجمهورية

الأخ الشيخ /سلطان البركاني

رئيس مجلس النواب

الأخ الدكتور /معين عبدالملك

رئيس مجلس الوزراء

المحترمون تحية طيبة وبعد

تعلمون جميعآ ماوصل إليه حال البلاد في ظل عبث الميليشيات الحوثية المجرمة وكذا عدم تواجد رئاسة الجمهورية ورئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يكونو جميعهم متواجدين على أرض الجمهورية ليقفو صفاً واحدآ مع كل أبناء اليمن المناضلين والصامدين في وجه الميليشيات الحوثية الباغية

لذا فإننا إخوانكم أعضاء مجلس النواب المبين اسماءنا أدناه نطالبكم بمايلي:

1-سرعة عودة

-رئيس الجمهورية ونائبه

-هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب

-رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء

إلى أي جزء من أراضي الجمهورية اليمنية لكي يؤدي الجميع واجباتهم تجاه الوطن والمواطنين من داخل أراضي الجمهورية اليمنية

2-إلغاء إتفاق ستوكهولم من أجل البدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية مدن المحافظة

3-العمل على إستكمال تحرير بقية المحافظات من قبضة ميليشيات الحوثي الاجرامية

وفي الاخير تقبلوا فائق التقدير والاحترام

إخوانكم أعضاء مجلس النواب

1-صخرالوجيه

2-زكريا الزكري

3-حسين السوادي

4-محمد ثابت العسلي

5-علي المعمري

6_عبدالكريم الاسلمي

7_علي قائد الوافي

8-إسحاق يحي القحم

9- شوقي شمسان

10-امين محمد هزاع الصلوي

11-ابراهيم شعيب الفاشق

12-عبدالله النعماني

13- د. مهدي عبدالسلام

14-محمد مقبل الحميري

15_ عبدالسلام الدهبلي

16_ محمد سيف الشميري

17- علي محمد الصعر

18- بكيل بن ناجي الصوفي

19- علي حسن جيلان

20-عبدالوهاب معوضه

21-عبدالرحمن علي العشبي

22-عبدالخالق البركاني

23- شوقي القاضي

24- د. نجيب غانم

25- علي حسين عشال

26- أحمد هادي الشقذه

27- محمد الحزمي

28- عبدالكريم شيبان