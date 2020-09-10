عشرات الحوثيين يقعون في كمين محكم بمأرب ويلقون مصرعهم والطيران يتدخل في ماهلية

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لقي أكثر من 40 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الخميس مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب.
واوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان أبطال الجيش الوطني والمقاومة نفّذوا كميناً محكماً لمجاميع تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة ماهلية، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 40 عنصراً حوثياً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.
وسيطر الجيش الوطني على المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.