مظاهرات غاضبة في صنعاء وتعز

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 704

طالب محتجون غاضبون في صنعاء وتعز بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله الأغبري الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في صنعاء.

وتظاهر العشرات في العاصمة صنعاء ومدينة تعز اليوم الخميس عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر وحشية عدد من المجرمين وهم يعذبون الشاب الاغبري لنحو 6 ساعات قبل ان يفارق الحياة.

شاهد فيديو للتعذيب انقر هنا

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بسرعة تنفيذ القصاص بحق مرتكبي الجريمة الوحشية التي هزت اليمن.