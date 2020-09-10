عشرات الحوثيين يقعون في كمين محكم بمأرب ويلقون مصرعهم والطيران يتدخل في ماهلية مظاهرات غاضبة في صنعاء وتعز شاهد.. مشاهد صادمة لجريمة تعذيب وقتل الشاب الأغبري واسماء القتلة وتفاصيل ماحدث على سرير نوم بالصحراء.. إسرائيل تبدأ نشاطها في الإمارات بمشاهد وملابس داخلية مثيرة .. شاهد شابة عربية تلقى نهايتها يوم زفافها لهذا السبب الامارات توجه رسائلها الخاصة لإسرائيل والمجلس الانتقالي والشرعية وتكيل التهم لتركيا قيادات الحوثي تتساقط في الجوف وناطق الجيش يكشف آخر مستجدات القتال في مأرب ونهم والضالع التحالف يعلن اعتراض مسيرتين والحوثيون يزعمون استهداف هدفا مهما في الرياض في تطورات خطيرة و عاجلة ..الدفاع الجوي الإيراني يمنع مرور الطائرات الأجنبية في هذه المنطقة بالخليج مسؤول بارز في المملكة ...السعودية مع وحدة الأراضي ورفض أي تهديد لاستقرار المنطقة و دعوة عاجلة للأمم المتحدة
طالب محتجون غاضبون في صنعاء وتعز بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله الأغبري الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في صنعاء.
وتظاهر العشرات في العاصمة صنعاء ومدينة تعز اليوم الخميس عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر وحشية عدد من المجرمين وهم يعذبون الشاب الاغبري لنحو 6 ساعات قبل ان يفارق الحياة.
ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بسرعة تنفيذ القصاص بحق مرتكبي الجريمة الوحشية التي هزت اليمن.