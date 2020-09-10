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شابة عربية تلقى نهايتها يوم زفافها لهذا السبب

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
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لقت إمرأة مصرعها عقب سقوطها على الأرض مغمى عليها، خلال حفل زفافها في جنوب فلسطين المحتلة.

وذكرمركز سوروكا" الطبي في بلدة بئر سبع ، بأن المرأة تعمل طبيبة، أصيبت بنوبة قلبية خلال الحدث، وحاول الكثير من أصدقائها الأطباء في الحفل إسعافها، لكنهم فشلوا، حسب موقع قناة "الحرة".

وتم نقلها بسرعة إلى مركز "سوروكا" الطبي حيث كانت تعمل، وكانت في حالة حرجة خلال الأيام التسعة الماضية، ثم توفيت أمس الأربعاء بعد فشل الأطباء في إنقاذها.

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