الامارات توجه رسائلها الخاصة لإسرائيل والمجلس الانتقالي والشرعية وتكيل التهم لتركيا

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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أكد الدكتور انور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بالإمارات على أن العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد.

ولفت " قرقاش" إلى أن الاتفاق يتضمن موافقة إسرائيلية على وقف ضم الأراضي الفلسطينية.

وفيما يخص تدخلات تركيا قال إنها تركيا تواصل تهديد أمن الملاحة في البحر المتوسط، وتواصل اعمالها الاستفزازية بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر ميليشياتها والجماعات المسلحة.

وأوضح أن تدخلات تركيا بالشؤون العربية مثال على التدخل السلبي.

وتابع قرقاش: " نؤكد دعمنا لموقف التحالف العربي بقيادة السعودية في حض كافة الأطراف في اليمن على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتجنب التصعيد".

وأدان استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية.