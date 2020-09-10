قيادات الحوثي تتساقط في الجوف وناطق الجيش يكشف آخر مستجدات القتال في مأرب ونهم والضالع

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قتل القيادي في مليشيات الحوثي المدعو بشير احمد الشعبي المعين اركان حرب اللواء 125 والذي منحته المليشيات رتبة عميد ، واعترفت مليشيات الحوثي بمصرعه في معارك ضد الجيش الوطني والمقاومة في جبهة صحراء اللسان بالجوف.

كما لقي القيادي الحوثي يحي محمد احمد الفقيه ، مصرعه على يد ابطال الجيش والمقاومة.

وتواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مسنودة بالطيران المقاتل لدول تحالف دعم الشرعية التقدم في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف .

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي في تصريح لـ "سبتمبر نت" إن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية نفذوا هجوماً مباغتا من عدة محاور على مناطق ومواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة، تمكنوا على إثره من تحرير منطقة النضود بالكامل والتقدم الى جبال "الشهلا" يوم الاربعاء.

وأوضح أن أبطال الجيش والمقاومة يواصلون التقدم لتطهير ما تبقى من المواقع، وسط انهيار معنوي ونفسي وفرار وتقهقهر في صفوف المليشيا الحوثية.

وأكد العميد مجلي أن المعارك مستمرة حتى تحرير كامل محافظة الجوف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ستواصل العمليات العسكرية التي تمكنت من خلالها سابقا من تطهير منطقة "الصبايغ"، وجبال "حويشيان"، و"المحازيم"، و"عرفان"، وتحرير مساحات واسعة في مختلف جبهات الجوف.

كما أكد أن المعارك كبّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتا إلى ان مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش، دمّرت العديد من العربات والمدرعات التابعة للمليشيا الحوثية، علاوة على استعادة الجيش لعدد أخر منها.

وتكمن أهمية المناطق التي تم تحريرها في أنها تمكن الجيش من قطع الطرقات على المليشيا الحوثية والعمل على تأمينها، وأهمها خط اليتمة – مأرب، والطريق باتجاه "بير المرازيق"، وكذلك الطرقات إلى مدينة الحزم.

وفي جبهة نهم أفاد ناطق القوات المسلحة أن مليشيا الحوثي تكبّدت قتلى وجرحى، في جبهتي منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بنيران أبطال الجيش وغارات طيران التحالف.

وعن مأرب لفت مجلي إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع حاكمة في جبهات المخدرة، وصرواح، والماهلية، وأحبطت محاولة المليشيا للتسلل، وحاصرت مجاميعها وقضت عليها، وقطعت طرق إمداداتها.

وفي جبهتي الفاخر وباب غلق بمديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع دكّت مدفعية الجيش، مواقع المليشيا مما أدى إلى تدمير مواقعها وتحصيناتها، في حبيل العبدي والمناطق المحيطة به.

ونوّه الناطق الرسمي إلى أن مليشيا الحوثي تواصل زراعة الألغام الأرضية والبحرية، وكذلك الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها بإطلاق القذائف والصواريخ، على الأعيان المدنية والمدنيين بأسلوب ممنهج ومتعمد، مخالفا لديننا الاسلامي والقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.