التحالف يعلن اعتراض مسيرتين والحوثيون يزعمون استهداف هدفا مهما في الرياض

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، فيما قال الحوثيون إنهم قصفوا أهدافا عسكرية في الرياض بصاروخ بالستي و4 طائرات.

وقال العقيد "تركي المالكي" المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي إن "قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة باتجاه المملكة".

وأضاف المالكي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرتين كانتا تستهدفان "الأعيان المدنية بمدينة بمدينة نجران".

اما رواية الحوثيين فجاءت على لسان المتحدث باسم ميليشيا الحوثي يحي سريع في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر حيث قال إن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفاً مهما في الرياض بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد 3 المسيرة".