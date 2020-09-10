قيادات الحوثي تتساقط في الجوف وناطق الجيش يكشف آخر مستجدات القتال في مأرب ونهم والضالع التحالف يعلن اعتراض مسيرتين والحوثيون يزعمون استهداف هدفا مهما في الرياض في تطورات خطيرة و عاجلة ..الدفاع الجوي الإيراني يمنع مرور الطائرات الأجنبية في هذه المنطقة بالخليج مسؤول بارز في المملكة ...السعودية مع وحدة الأراضي ورفض أي تهديد لاستقرار المنطقة و دعوة عاجلة للأمم المتحدة وثيقة مهمة وسرية للغاية تكشف ما ستقدمة الإمارات إلى إسرائيل قوات الإنتقالي تتخذ قرار تعسفية جديدة ومفاجئة في سقطرى الحكومة اليمنية تطالب بإنهاء سريع لتمرد ”الانتقالي“ في سقطرى وفاة 7 موظفين أممين جراء اصابتهم بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة الحوثي ومصادر أممية تكشف عن مليون إصابة في اليمن الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية دقيقة بضحايا الحرب في اليمن مدنيين وعسكريين خلال 6 أعوام اجتماع في المهرة يقر عدة إجراءات لتنظيم عملية الاصطياد والحفاظ على الثروة البحرية
أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، فيما قال الحوثيون إنهم قصفوا أهدافا عسكرية في الرياض بصاروخ بالستي و4 طائرات.
وقال العقيد "تركي المالكي" المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي إن "قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة باتجاه المملكة".
وأضاف المالكي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرتين كانتا تستهدفان "الأعيان المدنية بمدينة بمدينة نجران".
اما رواية الحوثيين فجاءت على لسان المتحدث باسم ميليشيا الحوثي يحي سريع في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر حيث قال إن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفاً مهما في الرياض بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد 3 المسيرة".