في تطورات خطيرة و عاجلة ..الدفاع الجوي الإيراني يمنع مرور الطائرات الأجنبية في هذه المنطقة بالخليج

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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يعلن عن عملیات برمائية هجومية "للسيطرة على السواحل" وأعلن المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني الأدميرال شهرام إيراني، عن "توجيه تحذيرات من قبل الدفاع الجوي للجيش للطائرات التابعة للقوات الأجنبية للدول من خارج المنطقة للابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال إيراني، "منذ يوم أمس ومع الإعلان عن إقامة مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة وجّه مقر الدفاع الجوي التحذير للطائرات الأجنبية بطيار ومن دون طيار والتي تحلق بالقرب من منطقة المناورات للابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات وقد شهدنا تغييرا ملموسا في سلوك الطائرات الأمريكية المسيرة".

وأضاف، أنه "بالتزامن مع ذلك قامت وحدات الطيران للقوتين الجوية والبحرية للجيش والتي تشمل طائرات P3F، F-27 وطائرات استطلاعية مسيرة بدوريات بحرية مستمرة ورصد المنطقة العامة للمناورات وتوجيه التحذيرات اللازمة لوحدات القوات الأجنبية للدول من خارج المنطقة لمغادرة منطقة المناورات".

وأوضح المتحدث باسم المناورات، أن "طائرات أمريكية مسيرة كانت تقوم بجمع المعلومات عن منطقة المناورات إلا أنها اضطرت لمغادرة المنطقة بعد توجيه التحذيرات لها إثر الكشف عن أنشطتها من قبل منظومات الاستطلاع التابعة للجيش".

وانطلقت مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني، صباح اليوم، جنوب البلاد بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ضد قوات وصفها بـ"المعادية" على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

ونفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية واسعة النطاق لتدمير مقار تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية".