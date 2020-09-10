مسؤول بارز في المملكة ...السعودية مع وحدة الأراضي ورفض أي تهديد لاستقرار المنطقة و دعوة عاجلة للأمم المتحدة

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اهتمام بلاده وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها لأي مساس يهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن السعودية تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان، كما أعلن عن تضامن السعودية مجدداً «مع جمهورية السودان الشقيقة»، لما تعرضت له من آثار الفيضانات التي ألمت بالبلاد خلال الأيام الماضية ودعت لتقديم المساعدات اللازمة للمنكوبين والمشردين.

وأكد وزير الخارجية السعودية في كلمته أمس أمام أعمال الدورة 154 الافتراضية «عن بعد» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة فلسطين لمناقشة عددٍ من القضايا العربية المهمة، أن الوطن العربي، يعيش أوضاعا أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، «ما يؤكد أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك»، مؤكداً أنه رغم هذه الأزمات «فإننا مستمرون في التمسك بمواقفنا تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، حيث تؤكد المملكة مجددا؛ على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وأكد الوزير السعودي أن المملكة تدعم الحل السياسي في اليمن؛ والقائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن 2216، وتبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وتناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالسعودية.

وفيما يخص الأزمة الليبية، أوضح الوزير أن السعودية «تدعو الأشقاء في ليبيا لضرورة ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها»، وتجدد الترحيب بوقف إطلاق النار، وتؤكد ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

كما أكد وزير الخارجية دعم المملكة «مساعي الأشقاء في العراق، لتحقيق الاستقرار وحفظ السيادة وحماية مصالح الشعب العراقي، ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية، متمنية للبنان الشقيق أن يستعيد عافيته ويصون سيادته ويلبي تطلعات شعبه لغد أفضل بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية».

وأضاف قائلا: «لا بد لنا من وقفة جادة ضد جميع التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، ورفض تحويل دولنا ومجتمعاتنا إلى ساحات لمشاريع الآخرين لبسط الهيمنة والتوسع والنفوذ؛ على حساب أمن واستقرار ووحدة دولنا».

وتابع «من أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية، ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بتهديده لأمن واستقرار دولنا، والتدخل في شؤونها الداخلية، ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية، وما زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات العدائية من تهديد للأمن والسلم الدوليين».