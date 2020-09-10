وثقة مهمة وسرية للغاية تكشف ما ستقدمة الإمارات إلى إسرائيل

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية ما سيقدم إلى الإسرائيليين عند زيارتهم إلى الإمارات بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وثيقة، قال إنها تعميم صادر عن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي وموجه إلى جميع فنادقها، بإدراج الطعام اليهودي الحلال (الكوشر) ضمن خياراتها في المطاعم استعدادا لاستقبال السياح الإسرائيليين المتوقع زيارتهم الإمارة في الفترة المقبلة.

رسميا: الكوشير على قوائم الطعام في أبوظبي استعدادا لقدوم السياح الإسرائيليين واليهود إلى الإمارات وزعت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تعميما تعلن فيه عن ضرورة قيام جميع الفنادق في أنحاء الإمارة بتضمين خيارات الأطعمة الحلال

​وجاء في التعميم الموزع على الفنادق، أنه "انطلاقا من التزام الدائرة بضمان توفير أطعمة معينة لجميع الزوار والسياح في إمارة أبو ظبي، يرجى من جميع المنشآت الفندقية بتضمين خيارات طعام الكوشر في قوائم خدمة الغرف وجميع منافذ المأكولات والمشروبات في منشآتهم".

وأكد التعميم على ضرورة "الحصول على شهادة كوشر للتعامل مع وجبات الكوشر وتخصيص منطقة في جميع المطابخ لتحضير طعام الكوشر".

وأضاف التعميم أنه على كل الفنادق "تسمية عناصر قائمة الكوشر بعلامة أو مرجع واضح ومرئي برمز يمكن التعرف عليه يشير إلى أنه موافق للشريعة اليهودية، وفقا للشهادة التي تم الحصول عليها".

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" نشر مؤخرا أنه "لأول مرة في دولة الإمارات مطعم يهودي حلال قريبا في أبوظبي بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بالشأن".

وأشار الحساب إلى أن هذه "خطوة صغيرة لكن لها مدلولات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي الإمارات وإسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الأعمال من إسرائيل". وأكد أن "تبادل الزيارات قاب قوسين أو أدنى".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية أمريكية، وأكدت إسرائيل أن مراسم التوقيع على اتفاق السلام بينها والإمارات ستقام في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأعلنت شركة طيران "يسرائير" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي البلدين قدما نحو تطبيع العلاقات.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكانا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة.

وحجزت الشركة مكانا على جدول الرحلات لثماني رحلات ذهاب وعودة بين تل أبيب ومطار دبي الدولي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك حسبما ظهر على جدول زمني للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة الطيران الإسرائيلية، بحسب ما نقلت "رويترز"

. هذا وقالت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، في وقت سابق، إنها ستسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وأضافت الشركة، أن هذه الرحلة ستصبح أسبوعية في وقت لاحق، حيث ستقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.