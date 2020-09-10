قوات الإنتقالي تتخذ قرار تعسفية جديدة ومفاجئة في سقطرى

الخميس 10 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أوقفت قوات مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وقالت مصادر محلية وحكومية،، إن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، بدأت تشن حملات اعتقال طالت 3 مسؤولين في السلطة المحلية في محافظة سقطرى .

وأشارت إلى أن "اعتقال هؤلاء المسؤولين يأتي ضمن قائمة تضم 14 شخصا بينهم ناشطين نظموا تظاهرة الاثنين الماضي غربي سقطرى شارك فيها مئات المواطنين ضد استمرار سيطرة الانتقالي على سقطرى".

وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت بسقطرى وتيرة التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لسيطرة الانتقالي على الجزيرة التي تحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي.