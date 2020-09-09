وفاة 7 موظفين أممين جراء اصابتهم بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة الحوثي ومصادر أممية تكشف عن مليون إصابة في اليمن

الأربعاء 09 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر مطلعة، الاربعاء 9 سبتمبر/أيلول، عن وفاة 7 موظفين من العاملين في منظمات الأمم المتحدة في اليمن جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدة (كوفيد - 19).

وذكرت ثلاثة مصادر في مكاتب الأمم المتحدة أن اثنين من العاملين في إحدى منظمات الأمم المتحدة بمحافظة صعدة فارقا الحياة نتيجة إصابتهما بالفيروس، وأنه جرى نقلهما إلى صنعاء في حالة خطرة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهما، بحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“.

وأشارت مصادر الصحيفة الى وفاة ثلاثة آخرين كانو يعملون في صنعاء بينهم سائق وطبيب، كما توفي اثنان من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة في محافظة إب وسط البلاد.

وتحدثت أحد المصادر أيضاً عن إصابة عدد كبير من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة بفيروس كورونا، وذكر أن خلافاً حاداً نشب بين مديرة مكتب الأمم المتحدة ووزارة الصحة في حكومة الانقلاب والتي أرادت إخضاع العاملين في المكتب لفحص إضافي لفيروس كورونا رغم أن المنظمة كانت أكدت إجراء الفحص الاختياري على الموظفين، ورفضت الكشف عن هوية الأشخاص الذين أخذت العينات منهم إلا أن الحوثيين كانوا مصرين على إخضاع الموظفين لفحص آخر وهو ما تم في النهاية.

وقال مصدر آخر: ”لم نعلن بشكل رسمي عن الوفيات أو الإصابات في صفوف العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة، ولا نملك أيضاً سلطة ترغم الحوثيين على إعلان العدد الفعلي للإصابات ولا أعداد الضحايا، لكن تقديراتنا أن نحو مليون يمني قد أصيبوا بفيروس كورونا وأن عدد ضحايا الفيروس أكبر بكثير مما يعلن عنه“.