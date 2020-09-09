الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية دقيقة بضحايا الحرب في اليمن مدنيين وعسكريين خلال 6 أعوام

الأربعاء 09 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 731

كشفت منظمة الأمم المتحدة، الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول، عن إحصائية بضحايا الحرب القائمة في اليمن منذ نحو ستة أعوام، بفعل انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

وذكر تقرير صادر عن اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون.

وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو/ تموز 2019- يونيو/حزيران 2020.

وقال التقرير أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.

وأشار الى أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.