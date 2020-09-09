اجتماع في المهرة يقر عدة إجراءات لتنظيم عملية الاصطياد والحفاظ على الثروة البحرية

الأربعاء 09 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقر اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، المهندس عبدالناصر عويض كلشات، مع مدراء مراكز الإنزال السمكي بالمديريات، عدد من الإجراءات والخطوات لتنظيم عملية الاصطياد والحفاظ على الثروة البحرية.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضرته قيادة هيئة المصائد بالمهرة، رحب رئيس الهيئة، كلشات، بمدراء مراكز الإنزال السمكي بالمديريات الساحلية بالمحافظة، مؤكدا أن الاجتماع يأتي ضمن خطة الهيئة السنوية للوقوف أمام المستجدات في القطاع السمكي، والاطلاع على أوضاع مراكز الإنزال لما تمثله من أهمية بالغة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، المهندس عبد الناصر كلشات، على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل قيام مراكز الإنزال بواجباتها ومهامها، مشيدا بالأدوار والجهود التي يبذلها مدراء المراكز والموظفين فيها.

واستمع كلشات إلى شرح مفصل من مدراء مراكز الإنزال حول سير العمل وأبرز الصعوبات والعوائق التي تواجه العمل.

وبحث الاجتماع سبل تفعيل وتطوير عمل مراكز الإنزال السمكي وتقديم التسهيلات للصيادين والمستثمرين، مستعرضا مقترحات لتنظيم عمل الصيادين وعملية الاصطياد وإجراءات منع استخدام الوسائل الممنوعة والمخالفة لقوانين الصيد.

وأقر الاجتماع استكمال صرف رخصة مزاولة مهنة للصيادين، وبدء عملية ترقيم قوارب الصيادين خلال الأيام القادمة، لما تشكله من أهمية في تنظيم عمل الصيادين وسهولة التعامل معهم وحمايتهم في الكثير الحوادث.

وخرج الاجتماع بتكليف مدراء مراكز الإنزال بالمديريات بإعداد تصورات حول مدى تنفيذ لائحة تنظيم الصيد الخاصة بمحافظة المهرة، إضافة إلى تفعل الدور الرقابي من خلال الكادر المختصص وإشراك السلطات المحلية وإدارات الأمن بالمديريات والمجتمع، لمكافحة الوسائل الممنوعة والمخالفات للائحة الصيد وضبط المخالفين.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة لحصر منشآت الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة، وأهليتها واحتياجاتها فيما يتعلق بالصيانة والترميم.