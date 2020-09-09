تدهور خطير للوضع في عدن واستهداف للشماليين وشاب عشريني يموت تحت التعذيب

الأربعاء 09 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-عدن

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اتهمت منظمة حقوقية يمنية، الأربعاء، مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا بارتكاب 120 انتهاكا بحق المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 3 أشهر.

جاء ذلك في بيان صادر عن "منظمة سام للحقوق والحريات" (أهلية مقرها جنيف)،.

وأوضحت المنظمة أنها "رصدت أكثر من 120 انتهاكا في عدن، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو/حزيران، يوليو/ تموز، أغسطس/ آب)، شملت اعتقالات تعسفية لأكثر من 50 مدنيا بينهم شباب وقيادات سلفية".

وأفادت بأنها رصدت أيضا "وفاة الشاب حسين مروان العرشي (20 عامًا) تحت التعذيب في أحد سجون عدن".

كما تضمنت الانتهاكات -وفق المنظمة- "التهجير المناطقي لأشخاص ينتمون إلى المحافظات الشمالية، إضافة إلى رصد حالات اغتيالات".

وأشار البيان إلى أن "الوضع الحقوقي في عدن، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، تدهور بشكل مقلق، وتزايدت الانتهاكات بشكل ملحوظ".

وطالبت المنظمة المجلس الانتقالي الجنوبي باحترام القانون الدولي لحقوق الإنساني، والإفراج عن جميع المعتقلين.

وتخضع العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي، منذ 13 شهرا.