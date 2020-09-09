عاجل: انتصارات استراتيجية في الجوف والقوات تتقدم باتجاه الحزم

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تمكنت القوات الحكومية المسنودة برجال المقاومة اليوم الأربعاء من تحرير منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي محافظة الجوف، عقب مواجهات عنيفة تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأكد مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وصلت إلى منطقة "شهلا" بعد تحريرها لمنطقة النضود ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقال العميد بن راسية إن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل شنت صباح اليوم الأربعاء هجوماً واسعاً في صحراء النضود بمحافظة الجوف لاحقت فيها عناصر المليشيا الانقلابية وأوقعت العشرات منهم بين جريح وأسير، ومازالت أعداد منها تحت الحصار ونيران أبطال الجيش.
وأوضح قائد اللواء 101 أن أبطال القوات المسلحة تمكنوا من استعادة آليات ومعدات ثقيلة منها أطقم قتالة وعيارات متوسطة وخفيفة ومعدات أخرى تستخدم في شق الطرقات، إضافة إلى احراق عدة آليات عسكرية أخرى تابعة للمليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.
وتواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التقدم باتجاه الحزم عاصمة محافظة الجوف.
في ذات السياق قالت مصادر مأرب برس ان العشرات من مليشيات الحوثي يوقعوا اسرى بيد قوات الجيش والمقاومة في جبهة النضود بمحافظة الجوف.