الولايات المتحد الأمريكية: تفاصيل عقوبات جديدة وصارمة على على وزيرين في لبنان

الأربعاء 09 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم إدراجها وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها السوداء وذلك بسبب ما وصفته بدعمهما "حزب الله" اللبناني الذي تعتبره واشنطن تنظيما إرهابيا.

مسؤولون: الولايات المتحدة تنوي التحرك ضد ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان لردع "حزب الله" وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة، يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل.

واتهمت الخزانة الأمريكية كلا من فنيانوس وخليل بتقديم دعم مادي ومالي لـ"حزب الله" والتورط في الفساد.

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.

وفي غضون ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، أن " العقوبات على مسؤولين لبنانيين بدأت وستستمر، ويجب أن يسمع المسؤولون ما يطالب به الشعب اللبناني".

وتابع: "يجب أن تكون هذه العقوبات رسالة الى المسؤولين اللبنانيين، ومفادها أن من يتعاون مع "حزب الله" سيعاقب".

ويأتي هذا التطور في تصعيد للإجراءات الأمريكية المناهضة للجماعة المدعومة من إيران بعد انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي توقعته بعض التقارير الإعلامية متحدثة عن سعي الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغوط على "حسب الله" في ظل كارثة 4 أغسطس.