اقتراحات جديدة لحل الأزمة في سرت....ووفد ليبي عاجل إلي مصر

الأربعاء 09 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات الليبية في المغرب بين أعضاء في البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أفادت معلومات بتوجه وفد ليبي يضم أعضاء من البرلمان الليبي، ومن مجلس الدولة يمثلون أنفسهم وبعض المستقلين وعسكريين هما فهيم بن رمضان قيادر بارز في كتيبة 301و تهامى الجطلاوى قائد محور الشوكة في سرت، إلى مصر الأربعاء، حاملين مقترحا للحل.

وبحسب المعلومات يحمل الوفد مقترحا يتضمن وضع خط كوبري السدادة غرب سرت كخط فاصل بين القوات المتقاتلة، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما يشمل المقترح تجميد التوسع في جلسات الحوار السياسي في الفترة الحالية، والتركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وإفريقي ودولي، بالإضافة إلى تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط.

وكانت مدينة سرت الاستراتيجية، شكلت لأشهر عائقا كبيرا أمام وقف إطلاق النار بين قوات الوفاق في طرابلس المدعومة من أنقرة، وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، مع تأكيد الطرفين ألا تخل عن تلك المدينة الساحلية.

في حين حذرت الأمم المتحدة مرارا من استمرار الحشود العسكرية من قبل الجانبين المتصارعين حول المدينة، بينما أعلنت تركيا أكثر من مرة أن التخلي عن تلك المدينة خسارة لحكومة الوفاق.