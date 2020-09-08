مستجدات معارك مأرب.. عملية نوعية لقوات ”الشرعية“ في ”ماهلية“ وهلاك 25 حوثيا والتحالف يدمر رتلا عسكرياً تابعاً للمليشيا

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، مقتل 25 من العناصر المسلحة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في كمين لقواته، بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وأوضح المركز الإعلامي للجيش، في بيان، أن "قوات الجيش نفذت كمينا، استهدف عناصر حوثية، في مديرية ماهلية بمأرب، ما أسفر عن مقتل 25 مسلحا".

وأضاف البيان أن "مدفعية الجيش أحرقت طقمين للمليشيات الحوثية، كانت تحمل الأسلحة والذخائر في الجبهة ذاتها".

ولفت إلى أن "‏طيران التحالف العربي، استهدف بغارة جوية، عربة bmb (مدرعة روسية) وثلاثة أطقم لمليشيات الحوثي، في الجبهة نفسها، ما أسفر عن مصرع من كانوا على متنها"، دون تحديد لعددهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال ‏متحدث الجيش الوطني العميد عبده مجلي ان مليشيا الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الأمر الذي دفعها إلى الحرب النفسية والدعايات والاشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.

وأشاد ‏ناطق الجيش بدور قبائل اليمن في اسناد الجيش الوطني وفي مقدمتهم قبائل مارب والجوف، مؤكداً بأن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الإنتصارات.