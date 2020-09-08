مستجدات معارك مأرب.. عملية نوعية لقوات ”الشرعية“ في ”ماهلية“ وهلاك 25 حوثيا والتحالف يدمر رتلا عسكرياً تابعاً للمليشيا انهيار جديد وغير مسبوق للريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار صرف الريال مقابل الدولار و الريال السعودي في عدن وصنعاء قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات واسعة وتحاصر الحوثيين في الجوف .. تعرف على المناطق الشاسعة التي استعادتها كان يلقب بـ”القذافي“.. الحوثي ينعي أحد أبرز قيادات الجماعة في معارك بمأرب ويقول انه كان من خيرة رجاله الكشف عن ضغوط كبيرة تواجه الشرعية والبركاني يحذر من محاولة ابتزاز إيران تتوعد الإمارات وتوجه لها أقوى تحذير عسكري.. هل تضرب طهران المنشآت الحيوية في أبو ظبي ما لا تعرفه عن عبدالقادر باجمال.. من الاشتراكية الى السجن ثم مؤتمريا حليفا لصالح ..أصيب بوعكة صحية مفاجئة أول دولة عربية تعود إليها حركة الطيران للانتظام بعد 6 أشهر من التوقف أول رد من عائلة جمال خاشقجي على أحكام القضاء السعودي في قضية مقتله زوجة الرئيس الأمريكي تكشف كدت ألقي زوجي من النافذة
قالت مصادر مصرفية، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، ان الريال اليمني يواصل تراجعه الغير مسبوق أمام سلة العملات الأجنبية، ليسجل تراجعاً تاريخياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان سعر الدولار تجاوز 812 ريال خلال تعاملات، اليوم، بعد ان كان امس الاثنين بـ808 ريال، فيما وصل سعر الريال السعودي 213 ريال، متوقعة أن يواصل الريال الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال القادمة.
ورجح خبراء ومتعاملون مصرفيون استمرار انهيار الريال بشكل متسارع خلال الأيام القادمة، الأمر الذي قد يعجل بوقوع مجاعة شاملة تعم جميع المناطق اليمنية.
وأكدوا "إن البنك المركزي اليمني في عدن لم يعد بمقدوره ضبط السوق المصرفية وإدارة السياسة النقدية، بعد أن فقد ما كان متوفراً من إيرادات محلية من ضرائب وجمارك، والتي استولى عليها حلفاء الإمارات في عدن، وإعلانهم الإدارة الذاتية".
وأشاروا الى أن هناك عمليات نهب للأموال الحكومية، بهدف تجفيف الخزينة العامة للبنك المركزي، وإضعاف دوره في ظل ما يعانيه من فقدان للاحتياطي من الدولار.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، مطلع أغسطس/آب، من أن يؤدي النقص المتوقع في العملات الأجنبية في اليمن إلى مزيد من انخفاض قيمة الريال، وانعكاسات ذلك في تعطل واردات الأغذية ومدفوعات الرواتب، والضغط التصاعدي على أسعار الغذاء والوقود.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2020:
-عدن:
الشراء:
السعودي: 212
الدولار: 807
البيع:
السعودي:213
الدولار : 812
- صنعاء:
الشراء:
السعودي: 159.5
الدولار :604
البيع:
السعودي: 160
الدولار: 607