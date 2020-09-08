قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات واسعة وتحاصر الحوثيين في الجوف .. تعرف على المناطق الشاسعة التي استعادتها

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 548

أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، استعادت السيطرة على عدد من المناطق بمحافظة الجوف (شمال اليمن) إثر معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، إن قوات الجيش استعادت منطقة ”المحازيم“ و”تبة الصليحي“ بالإضافة الى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق، وعدد من المواقع المحيطة بها.

واشار مجلي في تصريح نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة، إلى أن الجيش استعاد – أيضًا- "قرون الهنادية، وجبال "عرفّان" و”الكدادي" و"مختم الجبيل" وجبل "حويشيان" الاستراتيجي.

وأوضح أنه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من قطع خطوط امداد مليشيات الحوثي واحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا.

وأشار الى أن "قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة".

وقال إن مليشيا الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات، لافتا إلى أن "الايام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات".

وذكر أن المواجهات كبدت مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

ووفق ناطق الجيش، فإن مقاتلات التحالف نفذت مقاتلات، هجمات جوية مركزة على مواقع المليشيا وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

ومنذ نحو شهر تشهد جبهات صنعاء ومأرب والجوف معارك هي الأعنف منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمسة أعوام.