كان يلقب بـ”القذافي“.. الحوثي ينعي أحد أبرز قيادات الجماعة في معارك بمأرب ويقول انه كان من خيرة رجاله

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، بمصرع أحد أهم رجالها الأمنيين المسلطين على محافظة تعز الذي لقي مصرعه في معارك مع القوات الحكومية في مأرب (شرقي اليمن).

وقالت وسائل إعلام الميلشيا إن المقدم "علي علوان محمد علوان" المعين من قبل سلطات الإنقلاب أركان حرب الشرطة العسكرية في محافظة تعز، والملقب بـ”القذافي“، قتل مع رفيقه "طارق حسن ناصر المعوضي".

وبحسب اعلام الجماعة، فقد نعى وزير الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثية (غير معترف بها)، عبد الكريم أمير الدين الحوثي، في بيان له مصرع القيادي، علي علوان محمد علوان، أركان نجدة الحوثيين في تعز.

ووصف عبدالكريم الحوثي الصريع علي علوان بأنه من خيرة رجال مليشيا الحوثي، وقد انضم لهم بعد أن كان ضابطا في وزارة الداخلية.

وقُتل علي علوان في معارك مع القوات الحكومية بمحافظة مأرب وتحديدا في جبهة ”رحبة“.

ويرتبط اسم "علوان" بسجل إجرامي في محافظة تعز، إذ كان يتولى ملف الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات لصالح الحوثيين في المحافظة وفقا لما تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.