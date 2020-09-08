الكشف عن ضغوط كبيرة تواجه الشرعية والبركاني يحذر من محاولة ابتزاز

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بحث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم الثلاثاء مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون المستجدات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض وما يتعلق منها بالجانب بالعسكري والأمني وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اعمال التصعيد العسكري الذي تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب وما ينتح عن ذلك من اراقة للدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومضاعفة معاناة المواطنين في تحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية واصرار على تقويض الجهود والمساعي الأممية والدولية الرمية الى احلال السلام، طبقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأشار رئيس مجلس النواب الى ان الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت ميليشيا الحوثي تصر على خيار الحرب ورفض السلام.

وحذر من محاولة ابتزاز الحوثيين للشرعية والإقليم والعالم بشأن خزان صافر.. داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى عدم القبول بعملية الابتزاز التي تقوم بها الميليشيات بهذا الشأن والعمل في التسريع لمعالجة الخطر وتفادي الكارثة، مؤكدا بأن التأخير في معالجة هذه القضية سيسبب اكبر كارثة بيئية في العالم، الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية بهذا الشأن والسماح بتفريغ الخزان وصيانته.

واستعرضا جهود المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفثت والهادفة الى إنهاء المواجهات المسلحة والحد من تدهور الاوضاع الاقتصادي والانسانية والوصول الى تحقيق الاستقرار والسلام العادل.

وتطرقا الى ما تم تنفيذه من اتفاق الرياض وفقا لالية تسريع تنفيذ الاتفاق والجهود المبذولة من المملكة العربية السعوديه لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود التي تبذلها بريطانيا في دعمها للشرعية ولكل الجهود الرامية لتحقيق السلام.

من جانبه اكد السفير البريطاني ان بلاده تقف مع الشرعية وتدعم باستمرار كل ما يهدف الى الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة اراضيه وإحلال السلام العادل والشامل في كافة ربوعه.