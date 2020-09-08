أول رد من عائلة جمال خاشقجي على أحكام القضاء السعودي في قضية مقتله

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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وصف معتصم خاشقجي، محامي عائلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي ، الذي قتل عام 2018، أحكام قضاء المملكة في إطار هذه القضية بـ”العادلة”

معتبرا أنها “تمثل رادعا لكل مجرم ومسيء”.

وقال خاشقجي، ابن عم الصحفي الراحل والمتحدث باسم العائلة، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، مساء الاثنين، إن “الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام”.

ورأى أن هذه الأحكام “تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان”، مضيفا: “لقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء”.

وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.