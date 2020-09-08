زوجة الرئيس الأمريكي تكشف كدت ألقي زوجي من النافذة

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كشفت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما ، أنها كادت أن تلقي زوجها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، من النافذة.
وقالت أوباما في حديث وجهته إلى الأزواج الجدد: “أنا وباراك كان زواجنا يمر بأوقات صعبة”، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”.
وترى ميشيل أوباما أن اختيار الزوج أو الزوجة يشبه اختيار فريق كرة السلة، مضيفة: “إذا كنت تنظر إلى الزواج كفريق حقيقي، فإنك تريد من فريقك أن يفوز حقا”.
وأضافت: “في أوقات كثيرة فكرت بدفع باراك من النافذة. أقول ذلك لتعرفوا أنه سيمر عليكم أوقات عصيبة خلال الزواج، لكن ذلك لا يعني الاستسلام”.
وأكملت ميشيل: “أحببت أن أخبركم بهذه الأشياء كي تتعلموا عن الزواج وعن أنفسكم”. وأتمت ميشيل عن زوجها: “وعدني هذا الرجل بحياة كلها مغامرات، وقد وفى بوعده”.