زوجة الرئيس الأمريكي تكشف كدت ألقي زوجي من النافذة

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما ، أنها كادت أن تلقي زوجها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، من النافذة.

وقالت أوباما في حديث وجهته إلى الأزواج الجدد: “أنا وباراك كان زواجنا يمر بأوقات صعبة”، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”.

وترى ميشيل أوباما أن اختيار الزوج أو الزوجة يشبه اختيار فريق كرة السلة، مضيفة: “إذا كنت تنظر إلى الزواج كفريق حقيقي، فإنك تريد من فريقك أن يفوز حقا”.

وأضافت: “في أوقات كثيرة فكرت بدفع باراك من النافذة. أقول ذلك لتعرفوا أنه سيمر عليكم أوقات عصيبة خلال الزواج، لكن ذلك لا يعني الاستسلام”.

وأكملت ميشيل: “أحببت أن أخبركم بهذه الأشياء كي تتعلموا عن الزواج وعن أنفسكم”. وأتمت ميشيل عن زوجها: “وعدني هذا الرجل بحياة كلها مغامرات، وقد وفى بوعده”.