هتك عرض ضابطة خليجيه تعمل في احد الأجهزة الأمنية

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في واقعة صادمة، أقدم مواطن كويتي على هتك عرض ضابطة كويتية شرطة برتبة ملازم اول داخل أحد المخافر بمحافظة الفروانية.
وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد احتجز مواطن من مواليد 1982 في نظارة أحد المخافر بمحافظة الفروانية تمهيدا لعرضه على النيابة العامة،.
وذلك على خلفية قيامه بإهانة ضابطة في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، وكذلك خدش حيائها فيما صنفت القضية تحت عنوان هتك عرض وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن ضابطة برتبة ملازم أول من مواليد 1994 قالت إنها وفيما تقوم بمهام عملها داخل سوق تجاري راق، وتحديدا في التاسعة مساء، استوقفت شابا نظير سلوك غير لائق، فما كان منه إلا أن قام بإهانتها.
وأضاف المصدر: تم نقل ملف القضية الى المحقق والذي أخذ بالاستماع الى أقوال المدعية وكذلك أقوال المدعى عليه والذي تم الإمساك به من قبل أمن المجمع حيث خلصت التحقيقات الى أن الواقعة لا تشكل فقط إهانة وإنما أيضا يجب أن تتم إضافة تهمة هتك عرض أنثى، وتم التواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر بعرض القضية عليه. ضابطة كويتية