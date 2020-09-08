الحوثيون يزعمون تعطيل مطار أبها ورواية مختلفة للتحالف

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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت هجوماً بطائرات مسيرة على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.
وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان مقتصب، إن سلاح الجو نفذ هجوما على مطار أبها الدولي مما أدى إلى تعطيله عده ساعات.
وأشار إلى أن الهجوم تم تنفيذه بعدد من الطائرات المسيرة نوع صماد 3، استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة، دون إشارة لوجود خسائر.
اما رواية التحالف العربي فقال، أن قواته دمرت، الثلاثاء، طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين، أطلقت باتجاه السعودية.
جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأوضح المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية (للسعودية)"، دون تفاصيل.