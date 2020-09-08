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رسائل خاصة وحديدة للسعودية رهف القنون

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مارب برس - وكالات
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نشرت الشابة السعودية رهف القنون ، رسائل جديدة أثارت فيها حيرة الجمهور، حيث تتحدث فيها عن العلاقات من ناحية التمسك بما هو مؤذي،.

وطالبت الجمهور في ذات الرسالة بأن التمسك بما هو مؤذي لا بد من تركه. 

وقال متابعون إن رسالة رهف القنون تشير إلى حالتها الخاصة وأنها كانت في علاقة صعبة مع أهلها غير أنها بذات الوقت طالبت بترك المؤذي حيث رأى الجمهور في ذلك تبريرًا لما فعلته. 

وكتبت رهف القنون، في خاصية “الاستوري” عبر حسابها في موقع “إنستغرام”: “أحيانا ما تحاول التمسك به هو ما يؤذيك.. وتركه هو بالضبط ما يجب عليك فعله”.

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