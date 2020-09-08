لقاح لكورونا بـ 11 دولار فقط

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مسؤول تنفيذي في شركة "سانوفي" الفرنسية لصناعة الأدوية، إن سعر لقاح كورونا الذي تعمل الشركة على تطويره بالوقت الحالي مع شركة GlaxoSmithKline سيبلغ نحو 10 يورو أو ما يوازي 11 دولارا فقط.

وفي مقابلة مع راديو فرنسا الدولي، نشر موقع ماركت ووتش ملخصا لها، قال أوليفر بوغيلوت، رئيس عمليات الشركة في فرنسا، إن سعر اللقاح قد يقل حتى عن السعر المحدد سلفا، منوها بأن الشركة تتخذ في الحسبان إتاحة اللقاح بسعر مناسب مع الإقبال الشديد المتوقع عليه حال نجاحه.

وأضاف بوغليوت أن الشركة تأمل في اجتياز اللقاح لكافة معايير السلامة خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن يتم طرحه بالأسواق بالنصف الأول من العام الجاري على أقصى تقدير في وقت بدأت فيه الشركة التجارب البشرية للقاح بالتعاون مع الشركة البريطانية الشهر الماضي فقط.

وتحدث رئيس عمليات الشركة في فرنسا عن توجه الشركة نحو طرح وحدتها لتصنيع مكونات الأدوية النشطة في سوق المال خلال الأشهر القليلة المقبلة مع سعي الشركة الفرنسية الأم المدرجة في بورصة باريس نحو توفير المزيد من السيولة لأعمالها وأبحاثها المستقبلية في صناعة الدواء.

وقال بوغليوت "الفكرة هنا أننا نفكر في خلق عملاق أوروبي لمكونات صناعة الدواء واستخدام السيولة في تمويل التوسعات المستقبلية".

وفي يوليو تموز الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها، أن الشركة الوليدة والمنتظر طرحها في سوق المال ستتراوح قيمتها بين مليار وملياري يورو.

وقالت الشركة الفرنسية في فبراير الماضي، إنها تخطط لطرح أنشطتها لتصنيع الأدوية في بورصة باريس بحلول العام 2022 قبل أن تعمل على تسريع خطط الطرح بالتزامن مع تصنيع لقاح كورونا بالتعاون مع شركة GlaxoSmithKline البريطانية.

وارتفع سهم الشركة الفرنسية في أولى جلسات الأسبوع بنحو 2.5% بعد الإعلان عن خطط تسعيرها للقاح فيروس كورونا المنتظر.