قرار حوثي مفاجئ ..في مطار صنعاء لتغطية سرقة مليارات الدولارات من عائدات النفط رسائل خبيثة تضرب واتسآب وتعطل التطبيق بالكامل ..وهذا هو الحل التحالف العربي: يعلن عن تدمير طائرة مسيرة حوثية بتجاه المملكة الحكومة اليمنية:تعلن تعليق اجتماعات مقبلة مع الأمم المتحدة وتصدر شروط ومهمة وقوية..تفاصيل عراقيل الحوثي ونقص التمويل يقلصان نشاط المنظمات الأممية في اليمن قرارات سعودية جريئه في عدن والإنتقالي يشكو الخديعة النيابة السعودية:تعلن رسمياً إغلاق قضية خاشقجي بأصدار الأحكام القضائية بحق كل المدانين افتتاح مستشفى ميداني بتمويل كويتي بحضرموت برلمانيان يستجوبان ”معين عبدالملك“ حول شروع الامارات بإنشاء قواعد عسكرية في ”سقطرى“ وفاة رئيس الوزراء اليمني الأسبق
إعلان ميليشيات الحوثي أمس إغلاق مطار صنعاء الدولي، اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية أن تلك الخطوة ما هي إلا محاولة بائسة للتغطية على سرقة تلك الميليشيات لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن.
وأكدت مصادر لوكالة "رويترز" أن المساعدات الإنسانية المقدمة للمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستُخفض الشهر المقبل
وأكدت في بيان الثلاثاء إدانتها لإغلاق المطار أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة، واستمرار ميليشيات الحوثي في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.
وكان زكريا الشامي، وزير النقل في حكومة الحوثيين الانقلابية أعلن خلال فعالية في العاصمة، نقلتها وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إبلاغ الأمم المتحدة بإغلاق المطار بدءا من يوم الأربعاء.