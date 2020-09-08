التحالف العربي: يعلن عن تدمير طائرة مسيرة حوثية بتجاه المملكة

الثلاثاء 08 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة "مليشيات " (الحوثيين) تجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"،