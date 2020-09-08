عراقيل الحوثي ونقص التمويل يقلصان نشاط المنظمات الأممية في اليمن قرارات سعودية جريئه في عدن والإنتقالي يشكو الخديعة النيابة السعودية:تعلن رسمياً إغلاق قضية خاشقجي بأصدار الأحكام القصائية بحق كل المدانين افتتاح مستشفى ميداني بتمويل كويتي بحضرموت برلمانيان يستجوبان ”معين عبدالملك“ حول شروع الامارات بإنشاء قواعد عسكرية في ”سقطرى“ وفاة رئيس الوزراء اليمني الأسبق الريال اليمني يواصل انهياره التاريخي ومصادر مصرفية تكشف آخر تحديث لأسعار الصرف في عدن وصنعاء الحوثيون يشيعون ”أمير المؤمنين علي“ وشقيقه بذمار بعد موافقة ”هادي“.. توجيهات حكومية بتشغيل أقدم ميناء تجاري في اليمن الإمارات تعطل أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن وتحرم الاقتصاد اليمني من أهم ايراداته ومطالبات للحكومة بضرورة مخاطبة التحالف
أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم (الاثنين)، إغلاق قضية المواطن جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بعد صدور أحكام قضائية بحق المدانين، وصلت إلى السجن لمدة 20 عاماً.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي.
وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية٠
وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسه من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين (22 و23) من نظام الإجراءات الجزائية.