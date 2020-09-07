افتتاح مستشفى ميداني بتمويل كويتي بحضرموت

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افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، المستشفى الميداني بمديرية تريم الممول من الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية.
وتعرف وكيل المحافظة بحضور مديرا عموم مديرية تريم خالد هويدي والصحة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة المهندس طارق لكمان إلى شرح عن المشروع الذي يهتم بالمصابين بالحميات وحالات الاشتباه بوباء كورونا ، لافتا إلى أن المستشفى الميداني يحوي 60 سريرا، وأقسام للطوارئ والرقود والعزل والعناية المركزة بالإضافة إلى المختبر والصيدلية الخاصة بالمستشفى.
وأوضح أن المشروع يأتي للإيفاء بالاحتياجات الإنسانية والصحية للمجتمع ، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة والإسهام في التقليل من الحالات المصابة.
وعبر الوكيل الكثيري عن فخره واعتزازه بالشراكة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني ودورها الريادي في مساندة جهود السلطة المحلية، داعيا المنظمات إلى الاستمرار في عطائها بمثل هذه المشاريع النوعية، مثمنا تدخلات الأشقاء في الكويت في عدد من المجالات الإغاثية والإنسانية.
حضر الافتتاح عضو مجلس الشورى الشيخ علي بكير وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالوادي والصحراء والقيادات الأمنية بالمديرية وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين والمختصين.