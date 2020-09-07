عاجل: وفاة رئيس الوزراء اليمني الأسبق

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أفادت مصادر يمنية مطلعة، الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، بوفاة رئيس الوزراء اليمني السابق عبدالقادر باجمال بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقالت مصادر مقربة من ”باجمال“، ان الفقيد توفي، اليوم، في مقر اقامته بمدينة دبي الاماراتية، متأثرا بالجلطة الدماغية التي أصيب بها قبل سنوات.
وشغل عَبْدُالقادِر باجَمَّال منصب وزير خارجية اليمن الجنوبي، ثم وزير خارجية اليمن الموحد، ثم رئيس وزراء اليمن لثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006.
كما شغل ”باجمال“ أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو من وقع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.