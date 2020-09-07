عاجل: وفاة رئيس الوزراء اليمني الأسبق الريال اليمني يواصل انهياره التاريخي ومصادر مصرفية تكشف آخر تحديث لأسعار الصرف في عدن وصنعاء الحوثيون يشيعون ”أمير المؤمنين علي“ وشقيقه بذمار بعد موافقة ”هادي“.. توجيهات حكومية بتشغيل أقدم ميناء تجاري في اليمن الإمارات تعطل أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن وتحرم الاقتصاد اليمني من أهم ايراداته ومطالبات للحكومة بضرورة مخاطبة التحالف ماهو السحر القوى الذي يصنعه تناول الحليب بالعسل صباحًا في جسمك صحيفة سعودية تنشر فيديو لضربة موفقة لطيران التحالف العربي في اليمن 14 منظمة محلية ودولية تطالب بإيقاف فوري للمعارك في مأرب دولة خليجية تعلن إحباط مؤامرة خطيرة كانت تستهدف أمنها القومي تركي آل الشيخ يعلن عن صفقته تاريخية يتبنى التوقيع على تفاصيلها
قالت مصادر مصرفية، الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، ان الريال اليمني يواصل تراجعه الغير مسبوق أمام سلة العملات الأجنبية، ليسجل تراجعاً تاريخياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان سعر الدولار تجاوز 808 ريال خلال تعاملات، اليوم، فيما وصل سعر الريال السعودي 212 ريال، متوقعة أن يواصل الريال الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال القادمة.
ورجح خبراء ومتعاملون مصرفيون استمرار انهيار الريال بشكل متسارع خلال الأيام القادمة، الأمر الذي قد يعجل بوقوع مجاعة شاملة تعم جميع المناطق اليمنية.
وأكدوا "إن البنك المركزي اليمني في عدن لم يعد بمقدوره ضبط السوق المصرفية وإدارة السياسة النقدية، بعد أن فقد ما كان متوفراً من إيرادات محلية من ضرائب وجمارك، والتي استولى عليها حلفاء الإمارات في عدن، وإعلانهم الإدارة الذاتية".
وأشاروا الى أن هناك عمليات نهب للأموال الحكومية، بهدف تجفيف الخزينة العامة للبنك المركزي، وإضعاف دوره في ظل ما يعانيه من فقدان للاحتياطي من الدولار.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، مطلع أغسطس/آب، من أن يؤدي النقص المتوقع في العملات الأجنبية في اليمن إلى مزيد من انخفاض قيمة الريال، وانعكاسات ذلك في تعطل واردات الأغذية ومدفوعات الرواتب، والضغط التصاعدي على أسعار الغذاء والوقود.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول 2020:
-عدن:
الشراء:
السعودي: 211
الدولار: 802
البيع:
السعودي:212
الدولار : 808
- صنعاء:
الشراء:
السعودي: 159.5
الدولار :604
البيع:
السعودي: 160
الدولار: 607