الحوثيون يشيعون ”أمير المؤمنين علي“ وشقيقه بذمار

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الانقلاب الحوثية، الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، تششيع أحد أبرز قياداتها الميدانية من السلالة العقائدية بعد أيام من مقتله في معارك مع القوات الحكومية في أطراف مأرب (شرقي اليمن).

وبثت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، مشاهد تشييع القيادي الميداني "أمير المؤمنين علي الديلمي" وشقيقه قيس على الديلمي الذين هلكوا في معارك مع الجيش الوطني بمحافظة مأرب.

وشيعت مليشيا الحوثي في ”بني بداي“ التابعة لـ”الحدا“ بمحافظة ذمار (وسط اليمن) ”أمير المؤمنين“ وشقيقه بعد خمسة أيام من مقتلهما بحسب ما ذكرت وسائل اعلام الجماعة.