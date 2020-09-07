بعد موافقة ”هادي“.. توجيهات حكومية بتشغيل أقدم ميناء تجاري في اليمن

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجهت الحكومة اليمنية، الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، بالبدء في إجراءات تشغيل ميناء قنا بمحافظة شبوة (شرق اليمن).

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء الخنبشي محافظ شبوة محمد صالح بن عديو لمناقشة القضايا الفنية والمالية المرتبطة بتشغيل الميناء، ومتطلبات عملية إنجاز استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء المكونات الأساسية له، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

ونوه الخنبشي الى "الاهمية الاستراتيجية لمشروع المينا ودوره في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها المحافظة".

من جانبه، ثمن محافظ شبوة، استجابة الحكومة ووزارة النقل للتعاون مع المحافظة ومساعدتها على تشغيل الميناء وإنجاز مشروعه بصورة متكاملة.

وفي 9 أغسطس الماضي، أعلن محافظ شبوة محمد بن عديو، عن توجيهات رئاسية بالموافقة على تشغيل ميناء قنا بمديرية رضوم، من أجل استيراد المشتقات النفطية.

وبتشغيل "ميناء قنا" بشبوة تكون الحكومة الشرعية بدأت التحكم الكلي بأحد الموانئ اليمنية، في والوقت الذي تسيطر الإمارات على معظم الموانئ في جنوب اليمن، وسيكون إحدى الموارد الاقتصادية في المهمة في البلاد، خلال الفترة القادمة.

ويقع ميناء قنا على ساحل البحر العربي، ويبعد عن المكلا بحوالي 120 كيلو متراً، وعن عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة بحوالي 140 كيلومتراً، ويعد من أقدم الموانئ التجارية باليمن.