الإمارات تعطل أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن وتحرم الاقتصاد اليمني من أهم ايراداته ومطالبات للحكومة بضرورة مخاطبة التحالف ماهو السحر القوى الذي يصنعه تناول الحليب بالعسل صباحًا في جسمك صحيفة سعودية تنشر فيديو لضربة موفقة لطيران التحالف العربي في اليمن 14 منظمة محلية ودولية تطالب بإيقاف فوري للمعارك في مأرب دولة خليجية تعلن إحباط مؤامرة خطيرة كانت تستهدف أمنها القومي تركي آل الشيخ يعلن عن صفقته تاريخية يتبنى التوقيع على تفاصيلها مصادر أمريكية تكشف عن فضيحة إماراتية تسعى لتنفيذها عبر أروقة جامعة الدول العربية لماذا أعاد طيران الإمارات لعملائه 1.4 مليار دولار لماذا أجرى الملك سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي السعودية... الاتحاد يتخلي عن ثلاثي لاعبيه نهائيا
يساعد مشروب الحليب بالعسل صباحاً في تقوية العظام خاصة وأن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، كما أن العسل يساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.
ويعمل هذا المشروب على علاج السعال، فهذا الكوب له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر؛ فيما يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من الكحة ،
كما يساعدان على طرد المخاط من الجسم. ويعد الحليب بالعسل علاج فعال للإمساك المزمن، كما يساعد على تحسين الهضم بشكل قوي ويزيد البيكتريا النافعة في المعدة،
ويمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الجسم. ويعتبر هذا المشروب مهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء؛ بينما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.