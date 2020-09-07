صحيفة سعودية تنشر فيديو لضربة موفقة لطيران التحالف العربي في اليمن

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-العربية

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نشرت وسائل إعلام سعودية، فيديو لضربة جوية وصفتها بـ"الضربة الموفقة" نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، واستهدف معسكرا المليشيات الحوثية اليمن.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "الضربة الجوية التي ضربت معسكر المليشيات الحوثية في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، أدت إلى مقتل نحو 100 عنصر من قواتها.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو تداولته قائلة إنه "يوثق استهداف معسكر ليلان في صعدةه من قبل قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أن "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

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