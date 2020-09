14 منظمة محلية ودولية تطالب بإيقاف فوري للمعارك في مأرب

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

أعلنت 14 منظمة حقوقية وإنسانية يمنية ودولية، الإثنين 7 سبتمبر/أيلول، قلقها الكبير حيال تصاعد العمليات العسكرية بين مليشيا الحوثي وقوات الحكومة اليمنية، في المناطق المحيطة بمأرب (شرق اليمن)، والتي قد تهدد بكارثة انسانية كبيرة.

وناشدت المنظمات في بيان وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، ناشدت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من أجل العمل على منع تدهور الوضع الانساني في المناطق المشتعلة، والعمل على الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في مناطق الصراع الحالية والدعوة لهدنة انسانية طويلة بين جميع الاطراف المتحاربة.

وأشارت المنظمات الحقوقية والإنسانية في بيانها المشترك إلى أن تواصل المعارك في محيط مأرب لن يقتصر أثره فقط على مئات الالاف من سكان المخيمات والنازحين، بل انه سيؤثر على امدادات النفط والغاز والوقود الى ملايين المواطنين في محافظات الجمهورية بما في ذلك العاصمة صنعاء نفسها، بسبب الاثار المحتملة لضرب خطوط امداد النفط والطاقة ومحطات وحاويات الغاز في مأرب نتيجة تصاعد المعارك.

وأبدت المنظمات خشيتها دخول اليمنيين في مجاعة جديدة محتملة ستفرضها هذه المرة صعوبات الحياة وتكاليفها بسبب التعرض المحتمل للبنية التحتية لمنشآت الطاقة في مأرب للضرر.

وأدانت المنظمات التباطؤ في الإستجابة من قبل المبعوث الأممي والدول والمنظمات الدولية الفاعلة، منوهةً إلى أن عملية السلام يجب ألا تخضع لاعتبارات وتقديرات سياسية بعيدة عن الاعتبارات الانسانية المجردة.

وطالبت المنظمات قيام المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بمهامهم في حماية المدنيين وانشاء منطقة انسانية وآمنة تبعد المعارك عن محيط منطقة مأرب لحماية مئات الالاف من المدنيين المهددين بالنزوح.

وأظهر البيان الصادر عن المنظمات دعوة المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى الإمداد العاجل لمناطق النازحين بالمستلزمات اللازمة للبقاء من مواد غذائية وخدمات طبية ووقود، بالإضافة لدعوة المبعوث الاممي ومكتب الامم المتحدة لزيارة مأرب والجوف والوقوف على الأوضاع هناك.

ودعت المنظمات جميع الأطراف المشاركة في النزاع لاحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي والتعاون الكامل وإبعاد المواجهات عن الأماكن المدنية سواء مخيمات النازحين أو المدن والأماكن المكتظة بالسكان.

قائمة باسم المنظمات المتبنية للبيان

Marib Girls Foundation – Marib

Yemeni European House – Paris, France

Tamkeen Development & Human Rights organization – Yemen

Yemeni Dutch Friendship Association – Netherlands

The Yemeni Coalition for Monitoring Human Rights Violations (Rasd Coalition) – Yemen

8th March Union for Yemeni Women - Switzerland

The National Authority for the Defense of Rights and Freedoms "Hood" – Yemen

SAM for Rights and Liberties – Geneva

Awam Center for Studies & Development – Marib

HUMAN RIGHTS Association – Zurich

International Form for Peace and Human Rights – Geneva

Rule of Law and Freedoms Support Center (ROLAFC) – France

Saba Consulting – Stockholm

German Yemeni Forum for Rights and Liberties – Berlin