دولة خليجية تعلن إحباط مؤامرة خطيرة كانت تستهدف أمنها القومي

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كشف مصدر أمني كويتي رفيع عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلاد. وأوضح المصدر أنه تم اليوم الأحد إلقاء القبض على ضابطين يشغلان أعمالا حساسة.
وبدأت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد عن المصدر القول إن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت،
حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن. من جانبه صرح النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني حول الموضوع قائلا: “سنكشف حقائق فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة”.
وتساءل العدساني من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام